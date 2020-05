Microsoft toont op zijn ontwikkelaarsconferentie een preview van Fluid, een open source framework waarmee zaken als tabellen of lijsten los van Office-apps worden gemaakt, gedeeld en in real time actueel blijven.

Fluid is lastig in één zin uit te leggen, maar het laat toe om onderdelen uit de kantoorsoftware van Microsoft (tabellen, grafieken, polls, agenda's..) in eender welke app op te stellen, met meerdere personen te bewerken en te delen. Wordt zo'n Fluid grafiek aangepast, dan wordt die ook aangepast in de Outlook, de Teams app of andere toepassing waar ze wordt bekeken. Het is een soort interactief real time component dat niet gebonden is aan Word, Excel of andere Office-toepassingen.

Techsite The Verge omschreef het als 'legoblokjes van Office-inhoud op het web' en 'Google Docs op steroïden' en dat vat het misschien nog het best samen.

Maar Microsoft beperkt het niet enkel tot haar eigen toepassingen. Het Fluid framework zal open source zijn en externe ontwikkelaars kunnen Fluid zelf integreren in hun toepassingen. Als dat een succes wordt dan gaan we binnen enkele jaren dergelijke 'blokjes' op verschillende plaatsen zien opduiken.

Fluid lijkt daarmee een stap verder te gaan dan de klassieke documenten. Ook bij Microsoft 365 (vroeger Office 365), waar je in de cloud kan samenwerken en een document up to date houdt, stapt Fluid weg van 'het bestand', het zijn losse embedded onderdelen.

De focus ligt ook op lage latency, als de eigenaar van een tabel cijfers aanpast, dan worden die ook meteen aangepast als die tabel wordt bekeken in een mail, ook als er tientallen Fluid-delen in die mail staan waar nog eens tientallen gebruikers in bewerken.

In de komende maanden zullen gebruikers van Office.com de eerste preview krijgen. Nadien volgen gebruikers van Microsoft 365 en onderwijsversies van de kantoorsoftware. Nadien komt Fluid ook naar Teams en volgend jaar naar de desktopversie van Outlook. De bedoeling is om het op termijn in alle Office apps aan te bieden, aangevuld met externe apps die het framework in hun toepassing integreren.

