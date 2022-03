Een testgebruiker voor Windows 11 kreeg deze week een interne advertentie te zien in hun Windows Explorer. Volgens het bedrijf was dat niet de bedoeling. Het toont wel dat de techgigant er minstens aan denkt om advertenties in te voeren.

Windows heeft een hele reeks vrijwillige testers, die soms dingen tegenkomen die nog niet helemaal publiek zijn. Zoals Florian Beaubois, die op Twitter aangeeft dat hij in Windows Explorer een interne advertentie tegenkwam.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

De advertentie toont een banner voor Microsoft Editor, in de bestandsmap van Documenten. Het idee lijkt hier te zijn om mensen die met hun documenten bezig zijn, te porren richting een Microsoft-product dat documenten behandelt.

Oeps

Die advertenties komen er echter nog niet meteen, zegt Senior program manager Brandon LeBlanc van Microsoft aan techsite The Verge. Hij meldt dat het om een experimentele functie gaat, die nog niet bedoeld was om extern te worden gezien. Het is dan een redelijk pijnlijke bug, gezien dit net het soort functie is waar veel mensen van steigeren. Het idee om advertenties te krijgen in een kantoorproduct waar je al voor betaalt is onaangenaam, zeker als later blijkt dat die advertenties op meer worden gebaseerd dan bestandsformaten of locatie op het systeem.

Dat heeft Microsoft en anderen in het verleden echter niet tegengehouden. In zijn Edge browser publiceert de techgigant al langer advertenties voor de eigen producten, en het moet gezegd dat Microsoft hier ook niet de enige is. Denk bijvoorbeeld aan Gmail dat je probeert Chrome te doen downloaden als je het gebruikt op pakweg de Firefox browser.

Windows heeft een hele reeks vrijwillige testers, die soms dingen tegenkomen die nog niet helemaal publiek zijn. Zoals Florian Beaubois, die op Twitter aangeeft dat hij in Windows Explorer een interne advertentie tegenkwam. De advertentie toont een banner voor Microsoft Editor, in de bestandsmap van Documenten. Het idee lijkt hier te zijn om mensen die met hun documenten bezig zijn, te porren richting een Microsoft-product dat documenten behandelt. Die advertenties komen er echter nog niet meteen, zegt Senior program manager Brandon LeBlanc van Microsoft aan techsite The Verge. Hij meldt dat het om een experimentele functie gaat, die nog niet bedoeld was om extern te worden gezien. Het is dan een redelijk pijnlijke bug, gezien dit net het soort functie is waar veel mensen van steigeren. Het idee om advertenties te krijgen in een kantoorproduct waar je al voor betaalt is onaangenaam, zeker als later blijkt dat die advertenties op meer worden gebaseerd dan bestandsformaten of locatie op het systeem. Dat heeft Microsoft en anderen in het verleden echter niet tegengehouden. In zijn Edge browser publiceert de techgigant al langer advertenties voor de eigen producten, en het moet gezegd dat Microsoft hier ook niet de enige is. Denk bijvoorbeeld aan Gmail dat je probeert Chrome te doen downloaden als je het gebruikt op pakweg de Firefox browser.