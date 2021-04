Microsoft komt met een opfrissing van haar Surface laptops. Het design blijft ongewijzigd, maar onder meer de batterij gaat voortaan langer mee.

De Surface Laptop 4 komt in verschillende uitvoeringen naargelang de processor en de schermgrootte.

13,5 inch

Met deze schermgrootte kan je kiezen tussen een AMD Ryzen 5 4680U (met 8GB RAM en 256 GB opslag aan 1.129 euro de goedkoopste editie) of een Intel Core i5-1135G7 of i7-1185G7 (11e generatie) met 8 of 16 Gigabyte RAM.

15 inch

Wil je een iets groter scherm dan is het kiezen tussen een AMD Ryzen 7 4980U (8GB RAM en 256 of 512 GB opslag) of een Intel Core i7-1135G7 (met 16 GB RAM en 512 GB opslag). Die laatste is meteen ook de duurste editie aan 1.849 euro inclusief btw. De toestellen zijn vanaf 27 april beschikbaar.

Alle toestellen beschikken over een 720p webcam, Bluetooth 5.0, wifi 6 en SSD-opslag. De voornaamste beperking zit in het aantal aansluitingen. Naast een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting beschikt het toestel over slechts één usb-C en één usb-A (de gewone usb-poort) aansluiting. Dat is wel uit te breiden via een dock dat is aan te sluiten op de Surface Connect-poort.

De voornaamste nieuwigheid van de toestellen is dat de batterij langer meegaat. Voor het zwaarste model (15 inch met Intel-CPU) is dat tot 16,5 uur. Voor het lichtste model (13,5 inch met AMD-CPU) is dat zelfs 19 uur.

