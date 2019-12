Microsof stopt op 6 mei definitief met Wunderlist, een app waarmee mensen hun taken kunnen bijhouden. Gebruikers kunnen overstappen op een nieuwe app, Microsoft To Do.

Wunderlist zelf noemt het een nieuw begin en vergelijkt het met een verhuizing: "Verhuizen kan stressvol en eng zijn, maar ook opwindend en verfrissend." De opvolger, To Do, is meer gekoppeld aan Office 365. Een taak in Outlook kan daarmee binnenlopen in To Do. Gebruikers kunnen hun taken uit Wunderlist overzetten naar To Do.

Wunderlist is in 2011 opgezet door het Berlijnse bedrijfje 6Wunderkinder. Dat werd in 2015 opgekocht door Microsoft. Twee jaar later maakte de techgigant bekend dat het Wunderlist uit de ether zal halen van zodra het de functionaliteit ervan geïntegreerd had in haar eigen app To Do.