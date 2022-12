Microsoft heeft cryptomining officieel verboden binnen zijn Azure cloud services die vallen onder de Universele licentievoorwaarden voor online services.

Het betreft volgens Microsoft een aangepast beleid voor acceptabel gebruik om te verduidelijken dat het minen van cryptocurrency verboden is zonder voorafgaande goedkeuring van Microsoft.

Microsoft meldt verder dat schriftelijke goedkeuring nodig is voor degenen die de diensten van het bedrijf willen gebruiken voor cryptomining. Daarbij wordt verduidelijkt dat 'noch klant, noch degenen die via de klant toegang hebben tot een online dienst' mining mogen toepassen.

Partners

Op een speciale website staan belangrijke acties die partners moeten ondernemen om het partnerecosysteem te beveiligen, onder andere tegen cryptomining.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Het betreft volgens Microsoft een aangepast beleid voor acceptabel gebruik om te verduidelijken dat het minen van cryptocurrency verboden is zonder voorafgaande goedkeuring van Microsoft.Microsoft meldt verder dat schriftelijke goedkeuring nodig is voor degenen die de diensten van het bedrijf willen gebruiken voor cryptomining. Daarbij wordt verduidelijkt dat 'noch klant, noch degenen die via de klant toegang hebben tot een online dienst' mining mogen toepassen.Op een speciale website staan belangrijke acties die partners moeten ondernemen om het partnerecosysteem te beveiligen, onder andere tegen cryptomining.In samenwerking met Dutch IT-Channel.