De Surface Laptop Go krijgt een opvolger. Het nieuwe model beschikt vooral over een nieuwe processor en Windows 11.

Microsoft lanceerde de eerste versie van het toestel in 2020. De Surface Laptop Go 2 is daar de opvolger van. Het toestel krijgt een 11e generatie Intel i5 quad core processor mee en gaat met een batterij van 41 Wh zo'n 13,5 uur ook iets langer dan zijn voorganger mee.

Surface Laptop Go 2 © Microsoft

Verder weegt het toestel 1,15 kilogram, beschikt het over een 12,4 inch aanraakscherm en is het toestel uitgerust met onder meer een vingerafdrukscanner. Microsoft zegt ook dat de camera is verbeterd, al gaat het nog steeds om een 720p camera. Verder zijn de SSD, toetsen en trackpad, het scherm en de batterij vervangbaar volgens Microsoft. De volledige specificaties kan je hier nalezen.

Het toestel is vanaf 7 juni te koop in platina kleur. De goedkoopste versie, met 4GB RAM en 128GB SSD kost 669 euro. Diezelfde versie met 8GB RAM kost 769 euro en wil je 8GB RAM en 256GB SSD dan betaal je 869 euro.

