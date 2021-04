Calibri verdwijnt na vijftien jaar als het standaard lettertype van Microsoft Office. Een nieuw 'sans serif' oftewel schreefloos font moet zijn plaats innemen.

Je hebt misschien nog niet vaak nagedacht over Calibri, maar het is waarschijnlijk het lettertype waarin je al je documenten schrijft. Sinds een vijftiental jaar is het namelijk de 'font' die standaard aan staat wanneer je een nieuw document opent in Office.

Maar niet voor lang meer. 'Calibri is sinds 2007 het standaard lettertype voor alles van Microsoft, omdat het toen Times New Roman verving in de hele Microsoft Office suite', schrijft het Microsoft Design Team in een blog. 'Het heeft goed gediend, maar we geloven dat het tijd is om te evolueren.'

Wedstrijdje

Een echte vervanger is er nog niet. Het bedrijf heeft vijf ontwerpen besteld bij designers, en daar zal er nu eentje van worden gekozen op basis van klantenfeedback. Het gaat om vijf 'sans serif' fonts (dus zonder het 'voetje' dat we van Times New Roman kennen) en ze heten Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford, en Grandview.

Wie een abonnement heeft op Microsoft 365, kan de fonts proberen. Ze zijn als 'cloud font' toegevoegd aan de database en je zou ze vanuit je programma moeten kunnen downloaden.

