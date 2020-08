Op Twitter zijn beelden opgedoken van een nieuw Microsoft-toetsenbord. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat het klavier een compleet nieuwe toets bevat voor snelle toegang tot de emoji van Windows 10.

Zowel Microsoft als Apple gaan erg prat op de almaar uitdijende collectie emoji in hun besturingssystemen. Microsoft lijkt nu nog een stap verder te gaan, door de lachebekjes pijlsnel toegankelijk te maken via een special toetsenbordknop.

Vierkant met hartje

Op de opgedoken foto's is helemaal onderaan, naast de rechter Alt-toets, een knop met een vierkantje en een hartje zichtbaar. Dat pictogram is niet helemaal nieuw, want het verscheen eerder ook al in de recentste Insider Preview-build van Windows 10.

Op Twitter dook ook nog een afbeelding op van het afzonderlijke numerieke klavier dat draadloos aan het toetsenbord kan worden gekoppeld. De foto's zijn gepost door een gebruiker met het account WalkingCat. Waar hij of zij de beelden vandaan heeft gehaald, is niet bekend.

