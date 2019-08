Els Bellens is redactrice bij Data News.

Microsoft heeft een preview uit van Windows Terminal, zijn nieuwe openbron commandoregel.

Windows Terminal is een nieuwe command line interface voor ontwikkelaars. Microsoft richt zich met de app op ontwikkelaars die nu bijvoorbeeld PowerShell, Windows Command Prompt of het Windows Subsystem voor Linux (WSL) gebruiken. Interessant daarbij is dat de Terminal kan bestaan naast de huidige Windows Console.

De app bevindt zich echter nog in een zeer vroeg stadium. De eerste versie werd in juni gelanceerd, en het programma zit ondertussen aan versie 0.3. De code valt te downloaden op GitHub en de Microsoft Store. Enkele aanpassingen aan Windows Terminal zijn esthetisch. Zo werd de interface opgepoetst en uitgebreid met meer personalisatie-opties. De kleuren van tabbladen en knoppen is aangepast, en je hebt nu de mogelijkheid om een venster te verslepen vanuit de titelbalk.

De techgigant heeft ook ondersteuning toegevoegd voor Azure Cloud Shell, naast de ondersteuning voor bijvoorbeeld PowerShell, WSL en cmd die al in het programma zaten. Via de functie kan je rechtstreeks vanuit Windows Terminal naar de Azure Command Line Interface gaan (uiteraard nadat je jezelf authenticeert).