Ondanks de dalende cryptokoersen, is het voor criminelen nog altijd de moeite om via malware de computers van anderen in te zetten om cryptomunten te delven.

Dat schrijft de techgigant in een nieuw rapport. Microsoft waarschuwt daarin dat cryptomunten misschien minder waard zijn dan enkele maanden geleden, maar dat ze nog altijd een belangrijk middel zijn voor criminele organisaties. De populariteit van cryptojacking is daarom nog altijd hoog, zegt Microsoft. Bij cryptojacking gaan aanvallers computers infecteren met malware die voor hen cryptomunten delft, op (elektriciteits-)kosten van de geïnfecteerde gebruiker.

In een blogpost schrijft Microsoft dat het elke maand via zijn antivirusdienste nog honderdduizenden cryptojackers detecteert. Door de nood aan veel computerkracht worden die vooral geplaatst op servers en virtuele machines, en niet zozeer op je laptop thuis. Vooral populair is XMRig, malware gemaakt om Monero te delven. Die laatste munt is volledig anoniem en wordt daarom gezien als een van de populairder munten voor illegale activiteiten.

