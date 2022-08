Toestellen op Windows 11 of Windows Server 2022 met recent ondersteunde processoren kregen de afgelopen maanden mogelijk last van dataverlies. Maar de oplossing maakte je systeem trager.

Wie volledig mee is met de recentste patches zou intussen geen problemen meer mogen ondervinden. Het probleem is bij Microsoft al even bekend, maar het bedrijf communiceert er nu pas, relatief discreet, over in twee knowledge base artikels over de bewuste patches. The Register merkte die passages op.

De oorsprong van het probleem ligt bij de nieuwe Vector Advanced Encryption Standard (VAES), een instructieset waarvan Microsoft ontdekte dat in sommige gevallen data kan beschadigt raken en dit zowel op Windows 11 als Server 2022.

Bitlocker en TLS trager

Dat werd eerst aangepakt in een patch preview van 24 mei en een algemene securitypatch op 14 juni. Maar dat zorgde vervolgens voor prestatieproblemen bij de lees/schrijfsnelheid van schrijven, specifiek bij enterprise klanten, of bij wie BitLocker of TLS (specifiek load balancers) gebruikt. Algemeen gaat het om acties gebaseerd op encryptiestandaard AES die tot twee keer trager kunnen gaan hierdoor. Al komen de prestatieproblemen niet bij iedereen voor.

Dat werd vervolgens aangepast in nieuwe patch preview van 23 juni en in de algemene securitypatch van 12 juli. Al merkt The Register daarover op dat ook daar problemen door ontstonden. Wie de patch preview installeerde kon in sommige gevallen het startmenu niet langer gebruiken bijvoorbeeld.

In het kort zouden beide problemen vandaag moeten opgelost zijn als je toestel is bijgewerkt tot preview update van 23 juni of de finale update van 12 juli installeerde. Maar wie begin deze zomer met prestatieproblemen zat, heeft hiermee mogelijk wel een oorzaak gevonden.

