Microsoft wil 10.000 Belgische kinderen digitale vaardigheden bijbrengen

Vrijdag kregen zowat dertig kinderen van de Gemeentelijke Bassischool Omnimundo uit Antwerpen als eerste een DigiKids-les bij Microsoft.

"Creativiteit, samenwerking en coderen zijn drie essentiële vaardigheden die kinderen helpen om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst", zegt Didier Ongena, manager van Microsoft België en Luxemburg. "Het is om die reden dat we DigiKids lanceren. We willen bepaalde percepties over wetenschap veranderen, het enthousiasme bij jongeren aanwakkeren en hen aanmoedigen om een STEM-richting te kiezen." STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) staat voor wetenschappelijke, technologische, wiskundige en ingenieurs-opleidingen.

Minecraft

De lessen zijn voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. De leerlingen hoeven nog geen ervaring met coderen te hebben, aldus Microsoft. Tijdens de lessen maken ze gebruik van het videospel Minecraft. Naast coderen en AI komt ook veilig gebruik van het internet aan bod.

Op elke vrijdag van het schooljaar zal Microsoft zo'n DigiKids-les organiseren in het nieuwe hoofdkantoor van het technologiebedrijf op de luchthaven. Jaarlijks zal het technologiebedrijf er ongeveer 2.000 leerlingen ontvangen. Daarnaast rekent Microsoft op zijn partners om nog eens 8.000 kinderen per jaar les te geven.

NMBS en Brussels Airport nemen ook deel aan het project. De spoorwegmaatschappij staat in voor het vervoer van de deelnemende scholen naar DigiKids. Brussels Airport levert een rondleiding achter de schermen op de luchthaven.