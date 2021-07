Softwaregigant Microsoft is van plan om RiskIQ, een start-up die beveiligingssoftware ontwikkelt, te kopen voor een bedrag van meer dan 420 miljoen euro. Dat melden verschillende ingewijden aan persagentschap Bloomberg.

De aankoop zou kaderen in het voornemen van Microsoft om zijn klanten beter te beschermen tegen de toenemende cyberaanvallen. De deal zou de komende dagen publiek worden gemaakt.

RiskIQ ontwikkelt beveiligingssoftware voor onder meer Facebook, BMW en de Amerikaanse postdienst U.S. Postal Service. Microsoft kreeg de afgelopen maanden af te rekenen met verschillende cyberaanvallen, onder meer via zijn e-mailsoftware Exchange

