De Amerikaanse technologiereus Microsoft wil het communicatieplatform Discord, populair in de sector van de videogames, overnemen voor meer dan 10 miljard dollar (8,4 miljard euro).

Het technologiebedrijf voert daarvoor momenteel onderhandelingen, bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg op basis van ingewijden.

Volgens de ingewijden had Discord contact opgenomen met mogelijke kopers en is Microsoft een kanshebber. De bronnen willen anoniem blijven omdat de onderhandelingen privé zijn.

Volgens één ingewijde is het meer waarschijnlijk dat Discord naar de beurs trekt, dan dat het zichzelf in de etalage stalt. Vertegenwoordigers van Microsoft en Discord weigerden commentaar.

Discord is opgericht in 2015 voor gamers die met elkaar willen communiceren, zowel gesproken als geschreven, tijdens hun spelletjes. De populariteit nam explosief toe tijdens de coronapandemie en de daarbij gepaard gaande nood aan audiovisuele communicatiemiddelen. Groepen vrienden spreken op het platform af om bijvoorbeeld samen een film te kijken.

Het technologiebedrijf voert daarvoor momenteel onderhandelingen, bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg op basis van ingewijden.Volgens de ingewijden had Discord contact opgenomen met mogelijke kopers en is Microsoft een kanshebber. De bronnen willen anoniem blijven omdat de onderhandelingen privé zijn. Volgens één ingewijde is het meer waarschijnlijk dat Discord naar de beurs trekt, dan dat het zichzelf in de etalage stalt. Vertegenwoordigers van Microsoft en Discord weigerden commentaar. Discord is opgericht in 2015 voor gamers die met elkaar willen communiceren, zowel gesproken als geschreven, tijdens hun spelletjes. De populariteit nam explosief toe tijdens de coronapandemie en de daarbij gepaard gaande nood aan audiovisuele communicatiemiddelen. Groepen vrienden spreken op het platform af om bijvoorbeeld samen een film te kijken.