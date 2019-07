Microsoft heeft aangekondigd dat het zijn systeem van Internal Use Rights voor channel partners gaat afschaffen. Een en ander zou betekenen dat resellers van het bedrijf niet langer de software gratis kunnen gebruiken.

Techgigant Microsoft stopt op 1 juli 2020 met het programma van Internal Use Rights voor resellers. Dat zou kunnen betekenen dat channel partners, waaronder Gold en Silver partners en bedrijven die het Action Pack aankopen, geen gratis licenties meer krijgen, tenzij voor ontwikkelingsdoeleinden en voor testscenario's.

Dat is een stevige klap voor enkele van Microsofts grootste partnerbedrijven die vaak honderden licenties draaien, waarvoor ze nu ineens zullen moeten betalen. Het feit dat de aanpassing volgend jaar al wordt doorgevoerd, betekent ook dat ze vrij snel een oplossing moeten vinden. Verwacht wordt dat, door de extra kost van vaak duizenden euro's per maand, veel van de partnerbedrijven die voor een groot deel van Microsoft software afhankelijk zijn, hun prijzen voor diensten zullen optrekken.

Te duur

De aankondiging zorgde dan ook voor onrust, en Toby Richards, general manager voor de programma's binnen het Commercial Partner departement, gaf deze week tijdens een vragenuurtje wat meer achtergrond bij de beslissing.

"We krijgen elke maand 9.800 nieuwe partners die zich bij het programma aansluiten, en het gewicht van de licenties van dit programma begon ons te hinderen in onze mogelijkheid om de waarde te leveren die onze cloudpartners van Microsoft verwachten", zo zegt hij. Met andere woorden, het programma is te duur geworden, net omdat het zo'n goede deal is voor veel bedrijven.

Bedrijven die Microsoft Gold Partner zijn, betalen jaarlijks een bijdrage van bijna 5.000 dollar voor die status, Silver partner betalen zo'n 1.600 dollar per jaar. De Action Pack, de laagste rang waar je gratis licenties kan krijgen krijgt, start bij 475 dollar (zo'n 420 euro) per jaar. Een koopje als je een hele reeks licenties draait, en het is dan ook geen wonder dat veel bedrijven daar voor gaan. Het idee om de hele handel meteen af te schaffen lijkt echter wel erg bot en botst ook op redelijk wat tegenkanting.

Het einde van het partnernetwerk?

De beslissing past alvast in een bredere trend waarbij Microsoft de regels voor zijn CSP-partnerprogramma stevig verstrengt. Vorig jaar gaf het al aan dat partners minstens een managed service, IP service of klantenoplossing moeten aanbieden om hun status als direct partner te behouden. Ze moeten nu ook ondersteunende software bij Microsoft aankopen, of krijgen de status 'indirecte partner'.

In zijn vragenuurtje gaf Toby Richards aan dat ook het krijgen van Gold en Silver 'competency' status voor partners strenger wordt. "De voorwaarden voor Gold partners in het Cloud Platform, bijvoorbeeld, gaan van 100.000 dollar in Azure inkomsten over twaalf maanden, naar 300.000 dollar", aldus Richards.

Een en ander zou passen in een strategie om partners in de richting te duwen van meer specialisatie. Op die manier raakt het bedrijf wel aan het soort reseller dat vooral de KMO-markt bedient, die toch vaak een generalist willen.

Meer info wordt verwacht op Microsofts Inspire conferentie in Las Vegas, volgende week.