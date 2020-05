Microsoft gaat in Microsoft 365 een functie inbouwen die zogeheten 'reply-all stormen' moet tegengaan. Daarbij gaan honderden of zelfs duizenden mensen antwoorden op dezelfde mail, omdat die werd verstuurd met het hele personeelsbestand in cc.

Plan is om dat soort situaties sneller te detecteren, en te blokkeren. De 'reply-all storm' is vooral een probleem voor grote organisaties, waarbij iemand per ongeluk een hele distributielijst kan mailen. Als die ontvangers dan ook nog eens allemaal op 'reply all' drukken, krijg je een inbox-nachtmerrie die vaak voorkomt dat je nog veel nuttig werk kunt verrichten die dag. En dat wil Microsoft nu verhelpen.

Microsoft 365 definieert zo'n storm als tien reply-all mails naar meer dan 5.000 ontvangers binnen de zestig minuten. De functie gaat tegen dat verdere e-mails nog verstuurd worden en zal in de praktijk die e-maildraad vier uur lang blokkeren.

De functie werd in november vorig jaar voor het eerst aangekondigd. Ze is ondertussen uitgerold voor alle gebruikers van Microsoft 365.

