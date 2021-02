'Predictive typing', waarbij de computer probeert te voorspellen wat je aan het tikken bent, komt na lang dralen naar Microsoft Word. Voor het Engels zou dat in maart worden uitgerold.

Wie in Google of in een hele resem mobiele apps probeert te tikken, kent het concept van voorspellend typen al langer. Je begint een woord te tikken, en de software doet een poging om te voorspellen wat je wilt zeggen. Als die kunstmatige intelligentie daar goed in is, dan is tikken met zo'n voorspellende functie een pak sneller dan op de klassieke manier. Vaak maak je zo ook minder tik- en spelfouten omdat de correcte versie van een woord op een zilveren schaaltje wordt aangeboden.

Nu ook in Word

Microsoft heeft de boot van het voorspellend tikken in zijn kantoorsoftware lang afgehouden, maar gaat nu beginnen met het uitrollen van de functie 'Text Prediction' voor Word en Outlook. Dat schrijft het bedrijf in een blogpost. De functie zou in maart naar betaversies van Windows komen en is in de eerste plaats alleen beschikbaar voor het Engels in Noord-Amerika.

De techgigant test de functie sinds september vorig jaar in zijn Office Insiders programma. Tijdens het tikken geeft Word grijsgemaakte suggesties, en je kan de tab-toets indrukken om die suggestie meteen op het scherm te zetten. Net als bij veel van deze tools verwacht Microsoft dat de functie na verloop van tijd beter zal worden, omdat ze leert van je tikgedrag. Microsoft benadrukt dat het machinelearningmodel van Text Prediction je computer niet verlaat en dat data over wat jij intikt niet gedeeld wordt met eventuele servers buiten je eigen systeem, tenzij je dat vrijwillig toelaat.

