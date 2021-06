Microsoft kondigt nieuwe mogelijkheden, nieuwe prijzen voor app-streaming én een naamswijziging aan voor de Windows Virtual Desktop-service. Die luistert vanaf nu naar de naam Azure Virtual Desktop.

Microsoft profileert Azure Virtual Desktop als het flexibele cloud VDI-platform voor de hybride werkplek. Er is intussen een openbare preview beschikbaar met een aantal nieuwe functies die IT-specialisten helpen om Azure Virtual Desktop-implementaties goed uit te rollen en beter te beheren.

Azure Active Directory

Zo is er de nieuwe Azure Active Directory (AAD), een kritieke service die door organisaties over de hele wereld wordt gebruikt om gebruikerstoegang tot belangrijke apps en gegevens te beheren en sterke beveiligingscontroles te handhaven. De virtuele Azure Virtual Desktop-machines kunnen binnenkort rechtstreeks worden toegevoegd aan Azure Active Directory. Hiermee kan ook verbinding worden gemaakt met de virtuele machines vanaf elk apparaat met basisreferenties.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

