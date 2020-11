De Productivity Score, een tool in Microsoft 365, ligt onder vuur om zijn mogelijkheden tot surveillance van werknemers.

Microsoft, en dan specifiek de Productivity Score in Microsoft 365, krijgt de wind van voren. De tool laat, volgens Microsoft zelf, toe om te zien hoe een organisatie mail, chat en andere postjes gebruikt om te communiceren, hoe medewerkers samenwerken in cloud-documenten en meer. Daarbij kunnen managers en IT-beheerders de activiteiten van individuele medewerkers nakijken, iets wat Microsoft overigens zelf aantoont in een blogpost over de tool.

Het bedrijf prijst de tool aan als een manier om de technische logistiek van een organisatie vlot te krijgen. Als iedereen Sharepoint gebruikt, moeten er misschien meer resources naar Sharepoint, dat principe. Maar in de praktijk kan je dus wel zien of medewerker Jan elke dag veel mails stuurt, en hoeveel documenten medewerker Linda wel op de gedeelde cloud heeft gezet. Microsoft biedt bovendien de optie voor rapporten waar bedrijven hun 'productiviteit' kunnen vergelijken met andere bedrijven.

Een en ander klinkt alsof het misbruikt kan worden om medewerkers op de vingers te kijken, en dat is ook waar onderzoeker Wolfie Christl op Twitter op wijst.

Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.



A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool: pic.twitter.com/FC3N6KkIR3 — Wolfie Christl (@WolfieChristl) November 24, 2020

Hij geeft aan dat de productivity scores gebruikt kunnen worden als een bewakingsprogramma voor medewerkers. Weten hoeveel mailtjes iemand stuurt, hoe vaak die zijn camera aanzet, welke en hoe vaak hij of zij clouddocumenten opent, dat gaat wel ver. De data op individueel werknemersniveau kunnen worden afgezet, maar staan standaard aan, wat mogelijk GDPR-problemen met zich meebrengt.

Every breath you take

De tool kan volgens Christl gevolgen hebben voor kantoorwerkers, die daardoor geëvalueerd zouden kunnen worden op basis van hun mailverkeer, en hoe actief ze op de verschillende Microsoft-programma's zijn.

Employers are increasingly exploiting metadata logged by software and devices for performance analytics and algorithmic control.



MS is providing the tools for it. Practices we know from software development (and factories and call centers) are expanded to all white-collar work. — Wolfie Christl (@WolfieChristl) November 25, 2020

De tool werd in 2019 aangekondigd, maar is deze maand breed uitgerold. Het gaat volgens Microsoft niet om een monitoring tool. "De productivity score draait om het vinden van nieuwe manieren van werken, om je mensen goede ervaringen rond samenwerking en technologie te bieden", aldus Jared Spataro, corporate vide-president voor Microsoft 365 in een blog. Dat betekent natuurlijk niet dat de tool niet misbruikt kan worden. De shift naar thuiswerk voor veel kantoorwerkers dit jaar heeft ook geleid tot een stijging in monitoring. Bepaalde organisaties en managers willen alle activiteiten van hun medewerkers kunnen tracken wanneer die thuis werken, met alle privacygevolgen - en stress - van dien.

