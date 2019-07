Het professionele sociale netwerk LinkedIn gaat zijn infrastructuur verhuizen naar Microsoft Azure. Het netwerk, dat een dochterbedrijf is van Microsoft, trekt voor het eerst sinds zijn acquisitie naar de publieke cloud.

Microsoft kocht LinkedIn in 2016 voor 27 miljard dollar. Het sociale netwerk voor professionals is sindsdien stevig gegroeid. Het heeft nu zo'n 645 miljoen leden, vijftig procent meer dan toen het eerst gekocht werd. In al die tijd dat het bij Microsoft dochtermaatschappij was, bleef het bedrijf wel de eigen infrastructuur houden. Daar komt nu verandering in.

Over de volgende paar jaren wordt het hele netwerk gemigreerd naar de publieke cloud, specifiek, en tot niemands verbazing, naar die van Microsoft Azure. LinkedIn gebruikt al even Azure voor enkele functies, waaronder automatische vertalingen en moderatie van content. Het overzetten van een gigantische netwerk en de grote hoeveelheid data die LinkedIn beheert, blijft echter een uitdaging, die mogelijk enkele jaren duurt. Volgens LinkedIn zal de verhuis 'kostneutraal' zijn.