De ontslagronde bij Microsoft treft in het bijzonder werknemers die aan virtual en mixed reality werken.

Microsoft kondigde vorige week aan dat het tienduizend mensen of zo'n vijf procent van haar personeel, op straat zet. Die ontslagen gaan over verschillende afdelingen, maar het valt op dat de teams rond metaverse, virtual- en mixed reality in praktijk zo goed als verdwijnen.

Zo wordt het volledige team achter AltSpaceVR ontslagen, dat zich toelegt op virtue werkomgevingen. AltSpaceVR was een bedrijf dat in 2017 werd overgenomen, door de ontslagen wordt het platform zelf ook stopgezet vanaf maart.

Tegelijk is ook het team achter de Mixed Reality Toolkit ontslagen. Die kit is een cross platform framework voor VR-omgevingen.

Hololens

Bij Hololens, de mixed reality bril van Microsoft, worden ook mensen ontslagen. Voor zover bekend niet in de mate dat het hele team weg is, maar verschillende media merken op dat de inspanningen rond de headset zijn teruggeschaald. Dat gaat ook in combinatie met een aantal tegenslagen het afgelopen jaar: Het contract met het Amerikaans leger wordt stevig verkleind na ontevredenheid over de geschiktheid van de headset en hoofdontwikkelaar Alex Kipman maakte zijn vertrek bij Microsoft bekend.

Wel stopt het bedrijf niet helemaal met haar activiteiten in en rond het metaverse. Zo blijft Mesh wel bestaan. Het Mesh platform maakt het onder meer mogelijk om avatars in Teams te gebruiken. Maar een grote focus op virtuele omgevingen lijkt met deze ontslagronde alweer weg te zijn nog voor ze goed op gang kwam.

