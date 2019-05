Microsoft gaat vanaf deze zomer een volwaardige Linux-Kernel in Windows 10 voorzien. Die moet sneller werken dan eerdere pogingen om Linux en Windows te combineren. Er komt ook een nieuwe Windows Terminal.

De kernel is vanaf eind juni beschikbaar voor Insider previews en is gebaseerd op Linux 4.19. Gebruikers kunnen de kernel verkrijgen via de Windows Store, of sideloaded met behulp van een custom distribution package.

De kernel zelf is onderdeel van Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2). In 2016 bracht het bedrijf al de bash shell van Linux naar Windows 10 via WSL. In WSL2 belooft Microsoft betere prestaties van het bestandssysteem en een betere app compatibiliteit. In totaal zou WSL2 tot twintig keer sneller moeten zijn.

Microsoft bracht eerder al een Linux kernel naar Azure Sphere, maar het is de eerste keer dat dat ook voor Windows. Verder belooft het bedrijf ook bij te dragen tot de open source technologie.

Nieuwe Windows Terminal

Microsoft kondigt ook Windows Terminal aan, een nieuwe terminal-toepassing voor command-line tools. De toepassing ondersteunt onder meer meerder tabs en heeft meer aandacht voor lettertypes.

De reden dat Microsoft Windows Terminal uitbrengt en niet gewoon Windows Console een update geeft is omdat die laatste backward compatibility moet blijven behouden.

Zowel Windows Terminal als Windows Console worden open source beschikbaar op github. Vanaf deze zomer is de preview beschikbaar, tegen de winter wil Microsoft versie 1.1 lanceren.