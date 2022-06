Russische hackers voeren grootschalige cyberaanvallen uit op westerse bondgenoten van Oekraïne. Dat zegt de Amerikaanse softwarereus Microsoft.

De hackers hebben het vooral gemunt op overheidsnetwerken in NAVO-landen, luidt het. Het grootste doelwit zijn de Verenigde Staten, maar Microsoft stelde in totaal cyberaanvallen vast op 128 organisaties in 42 verschillende landen naast Oekraïne.

Volgens het bedrijf slaagden de Russische hackers er in 29 procent van de gevallen in om het geviseerde netwerk binnen te dringen. Bij minstens een kwart van de succesvolle aanvallen zouden ze ook data hebben buitgemaakt.

