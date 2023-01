Een nieuwe update van Microsoft is wat mysterieuzer dan anders. Het lijkt om een telling te gaan van oudere versies van de Office kantoorsuite, die niet langer ondersteund worden.

Het gaat om update KB5021751 die, in tegenstelling tot de meeste updates, geen bestanden op computersystemen zal installeren, maar schijnbaar een keer draait om uit te vissen of de computer een recente versie van Microsoft Office draait. De update heeft geen herstart nodig, aldus nog Microsoft in de patch notes.

Volgens het bedrijf is het de bedoeling om te tellen hoeveel klanten nog een versie van Office gebruiken die niet langer ondersteund is. De update zoekt naar versies van Office 2007, 2010 en Office 2013. Ondersteuning voor die laatste stopt later dit jaar. Het is echter niet helemaal duidelijk hoe Microsoft dat zal checken en welke andere informatie er nog zal worden doorgestuurd.

Gebruikers die zo'n mysterieuze update wat verdacht vinden, of die vrezen dat ze vanaf nu overstelpt zullen worden met advertenties voor Office 365, kunnen de update eventueel uitzetten. Daarvoor heb je een tooltje nodig van Microsoft zelf, de 'Show or hide updates' troubleshooter (hier, link opent downloadvenster, nvdr.).

Het gaat om update KB5021751 die, in tegenstelling tot de meeste updates, geen bestanden op computersystemen zal installeren, maar schijnbaar een keer draait om uit te vissen of de computer een recente versie van Microsoft Office draait. De update heeft geen herstart nodig, aldus nog Microsoft in de patch notes. Volgens het bedrijf is het de bedoeling om te tellen hoeveel klanten nog een versie van Office gebruiken die niet langer ondersteund is. De update zoekt naar versies van Office 2007, 2010 en Office 2013. Ondersteuning voor die laatste stopt later dit jaar. Het is echter niet helemaal duidelijk hoe Microsoft dat zal checken en welke andere informatie er nog zal worden doorgestuurd.Gebruikers die zo'n mysterieuze update wat verdacht vinden, of die vrezen dat ze vanaf nu overstelpt zullen worden met advertenties voor Office 365, kunnen de update eventueel uitzetten. Daarvoor heb je een tooltje nodig van Microsoft zelf, de 'Show or hide updates' troubleshooter (hier, link opent downloadvenster, nvdr.).