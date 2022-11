Microsoft zou volgende week een aantal toezeggingen doen aan de Europese Commissie, dat schrijft Reuters. Het bedrijf wil daarmee zorgen wegnemen rond de overname van Activision Blizzard.

De Europese Commissie is eerder deze maand een diepgaand onderzoek begonnen naar de overname en maakt zich zorgen over de concurrentie in de markt van videogames. Het deelt deze zorgen met onder meer Sony, dat fel tegen de overname is. Het bedrijf stelt dat games van Activision Blizzard straks alleen nog te spelen zullen zijn op de Xbox, de spelconsole van Microsoft. Sony heeft zijn eigen concurrerende spelconsole, de PlayStation.

Belanghebbenden kunnen tot januari bij de Europese Commissie bezwaar maken tegen de overname. Een definitief besluit wil de Europese Commissie op uiterlijk 11 april 2023 nemen. Maar nu zou Microsoft met enkele toezeggingen het onderzoek alvast voor willen zijn, zo meldt persagentschap Reuters. Microsoft zegt naar verluid onder meer toe dat games van Activision Blizzard de komende tien jaar (ook) uitgebracht worden voor de PlayStation.

De overname van Activision Blizzard door Microsoft werd begin dit jaar aangekondigd. Het is met 69 miljard dollar een van de grootste overnames in gamesland en zou Microsoft meteen ook het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld maken.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De Europese Commissie is eerder deze maand een diepgaand onderzoek begonnen naar de overname en maakt zich zorgen over de concurrentie in de markt van videogames. Het deelt deze zorgen met onder meer Sony, dat fel tegen de overname is. Het bedrijf stelt dat games van Activision Blizzard straks alleen nog te spelen zullen zijn op de Xbox, de spelconsole van Microsoft. Sony heeft zijn eigen concurrerende spelconsole, de PlayStation.Belanghebbenden kunnen tot januari bij de Europese Commissie bezwaar maken tegen de overname. Een definitief besluit wil de Europese Commissie op uiterlijk 11 april 2023 nemen. Maar nu zou Microsoft met enkele toezeggingen het onderzoek alvast voor willen zijn, zo meldt persagentschap Reuters. Microsoft zegt naar verluid onder meer toe dat games van Activision Blizzard de komende tien jaar (ook) uitgebracht worden voor de PlayStation.De overname van Activision Blizzard door Microsoft werd begin dit jaar aangekondigd. Het is met 69 miljard dollar een van de grootste overnames in gamesland en zou Microsoft meteen ook het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld maken.In samenwerking met Dutch IT Channel