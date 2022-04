Een prototype van een elektrische Mercedes-Benz heeft ruim duizend kilometer afgelegd op één enkele laadbeurt, met een batterij die qua capaciteit vergelijkbaar is met de huidige modellen. De Vision EQXX 'bevat voor het eerst technologie die over twee tot drie jaar in serie zal worden vervaardigd', zegt Markus Schäfer, hoofd R&D bij de Duitse autobouwer.

De Vision EQXX heeft een traject van 1.008 kilometer afgelegd van het onderzoekscentrum van Mercedes in Sindelfingen (Zuid-Duitsland) naar Cassis aan de Franse Côte d'Azur. Na de reis van bijna twaalf uur had de wagen nog een bereik van ongeveer 140 kilometer.

Het prototype was uitgerust met een batterij van ongeveer 100 kilowattuur (kWh) en verbruikte gemiddeld slechts 8,7 kWh per 100 kilometer. Dat is minder dan de helft van vergelijkbare huidige modellen. De test toont aan dat een vermogen van 'dicht bij de 10 kWh in de nabije toekomst absoluut realistisch is, zelfs voor een productieauto', aldus Schäfer.

Weinig verlies van energie

Verschillende factoren dragen bij aan het succes van het elektrische prototype: een aerodynamisch profiel, een verbeterde terugwinning van remenergie, een lichtere batterij, zonnepanelen op het dak om stroom te leveren voor de boordsystemen, lichtere materialen en een transmissiesysteem met heel weinig verlies van energie. Dezelfde auto met de meest efficiënte verbrandingsmotor zou volgens Schäfer 'zeker drie tot vier liter' brandstof per honderd kilometer hebben verbruikt.

Mercedes-Benz wil de nieuwe technologie tegen 2024 op grote schaal toepassen. De elektrische EQS S-Klasse, het huidige elektrische luxepaard van de groep met een prijskaartje van ruim 100.000 euro, verbruikt tussen de 16 en 17 kWh op 100 kilometer. Op papier, want in reële omstandigheden is dat vaak meer. De actieradius bedraagt 780 km volgens de WLTP-norm.

Prototype van de Mercedes-Benz Vision EQXX. © Mercedes-Benz

