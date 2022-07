Digitaal Vlaanderen had 11 juli al met stip genoteerd in de agenda. Niet zozeer voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap, maar voor de lancering van de mobiele app Mijn Burgerprofiel.

'Gemeenten zonder gemeentehuis', zo omschreef Jan Smedts, adjunct-kabinetschef ICT van Vlaams minister-president Jan Jambon, de missie van Digitaal Vlaanderen. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse evenement Shopt IT, georganiseerd door de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR). 'De mobiele app van Mijn Burgerprofiel is een volgende stap om de overheidsdiensten dichter bij te burger te brengen en rond de burger te organiseren.'

De app Mijn Burgerprofiel is sinds 11 juli te downloaden voor iOS en Android.

Mijn Burgerprofiel was al langer de plek om als burger je zaken met de overheid te regelen en op te volgen. Maar pas tijdens de coronacrisis kwamen veel mensen voor het eerst met het platform in contact, onder andere voor het inboeken van vaccinatieafspraken en het downloaden van hun CST-ticket. 'Vandaag hoort daar ook een mobiele app bij, om alles letterlijk bij de hand te houden, op een veilige manier.'

Ecosysteem

De app van Mijn Burgerprofiel zal ook verbonden zijn met de digitale dienstverlening van lokale besturen. De sterktes van Mijn Burgerprofiel, zoals de bundeling van loketfuncties en het bijhouden van documenten, zullen in de app vervat zitten. Daarnaast zal de app ook de brug slaan naar de lokale overheden en besturen. Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen vertelde tijdens het event wat de app betekent voor lokale overheden: 'Zij staan het dichtst bij de burger. De app zal dan ook een verdere versterking betekenen van de rol van lokale overheden als eerste aanspreekpunt.'

null © Vlaamse overheid

Lokale look & feel

Om de band tussen burgers, overheden en de app te versterken, voorziet Digitaal Vlaanderen enkele belangrijke features in de app. 'Naast het basisframework zal iedere lokale overheid ook eigen accenten kunnen leggen in de manier waarop de app is opgebouwd', aldus Van Den Haute. Zo zal de burger onder meer nieuws, meldingen, een activiteitenkalender en informatie over hinder in de buurt te zien krijgen in de app, maar dan enkel voor de eigen stad of gemeente. 'Iedere inwoner zal een gepersonaliseerde versie van de app kunnen downloaden in de appstore.'

Sprong voorwaarts

'De app Mijn Burgerprofiel betekent een nieuwe digitale sprong voorwaarts in onze ambitie om pionier te zijn in Europa', aldus Jan Smedts. Die benadrukte dat controle over data en privacy door burgers daarbij altijd op de eerste plaats komen. In dat kader kondigde Digitaal Vlaanderen onlangs de samenwerking met Doccle aan, om burgers en bedrijven zoveel mogelijk controle te geven over hun persoonlijke en professionele data. 'Dat strategische partnership moet uitgroeien tot een katalysator voor de datasamenleving en het vertrouwen van burgers en bedrijven in het delen van data stimuleren.'

