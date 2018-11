Miljardenovername voor toeleverancier Apple, Cisco en Huawei

Finisar maakt zogenaamde vertical-cavity surface-emitting lasers en is een van de weinige bedrijven die dat doet. Die zijn essentieel voor zaken als augmented reality in telefoons. Apple gebruikt de technologie onder meer om emoji's simultaan te laten bewegen met iemands gezichtsuitdrukking.

Maar hun technologie wordt ook in meer ernstigere toepassingen ingezet. Samen willen Finisar en II-VI sterker staan in hyperscale datacenters, 5G-infrastructuur, 3D sensing en zelfrijdende wagens. Zo zijn beiden onderdelenleveranciers voor LiDAR, een technologie die in zelfrijdende wagens wordt gebruikt.

Naast Aple zijn volgens Bloomberg ook Cisco, HP Enterprise en Huawei klant bij Finisar.