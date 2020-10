AMD neemt haar sectorgenoot Xilinx over voor 35 miljard dollar. Daarmee steekt het bedrijf een tandje bij in de concurrentiestrijd met Intel.

AMD zegt dat beide bedrijven akkoord gaan met een overname, betaald in aandelen waardoor beide bedrijven voortaan dertienduizend ingenieurs tellen, goed voor 2,7 miljard dollar per jaar aan R&D.

Xilinx is net zoals AMD een Amerikaans chipbedrijf, maar met focus op FPGA's (field programmable gate arrays), dat zijn programmeerbare chips die specifieke taken (encryptie, videocompressie,...) snel kunnen uitvoeren. Net zoals AMD laat het die chips produceren bij TSMC.

Antwoord op Altera

AMD is, onder meer met haar EPYC serverchips, al actief in de datacentermarkt. Maar met de overname krijgt het bedrijf een veel stevigere positie daar, en doet het tegelijk een stevige aanval op Intel. Die nam in 2015 Altera over voor 16,7 miljard dollar, wat een rechtstreekse concurrent is van Xilinx.

Die datacentermarkt wordt, net zoals de pc-markt, traditioneel sterk gedomineerd door Intel. Maar dat bedrijf sukkelt al geruime tijd met haar technologische vooruitgang. Dat heeft de laatste jaren gezorgd voor een heropleving van AMD dat vandaag op heel wat vlakken technologisch sterker staat.

Tegelijk focust AMD sinds aantreden van CEO Lisa Su (in 2014) explicieter op de datacenter markt. Net zoals Nvidia overigens dat zich vooral rond AI-toepassingen positioneert.

In een interview met Reuters legt AMD's CEO Lisa Su uit dat beide bedrijven sterker staan door de overname. 'Er zijn bepaalde gebieden waar wij zeer sterk staan en we de adoptie van de Xilinx productfamilie kunnen versnellen, en er zijn bepaalde markten waar Victor (Peng, CEO van Xilinx) zeer sterk staat en waar we bepaalde AMD producten kunnen versnellen.'

Victor Peng verhuist mee naar AMD waar hij president wordt, verantwoordelijk voor Xilinx.

Belgische link

Het bestuur van Xilinx heeft overigens ook een Belgische link. Zo is CTO Ivo Bolsens een Belg, die overigens ook in de wetenschappelijke raad van imec zetelt. Van 1996 tot 2008 werd Xilinx bovendien geleid door de Belg Wim Roelandts.

AMD verwacht dat de overname eind 2021 wordt afgerond. Daarbij krijgen aandeelhouders van Xilinx 1,7 aandeel van AMD. Na de afronding behouden aandeelhouders van AMD zo 74 procent van het gemeenschappelijke bedrijf, met 26 procent voor aandeelhouders van Xilinx.

AMD zegt dat beide bedrijven akkoord gaan met een overname, betaald in aandelen waardoor beide bedrijven voortaan dertienduizend ingenieurs tellen, goed voor 2,7 miljard dollar per jaar aan R&D.Xilinx is net zoals AMD een Amerikaans chipbedrijf, maar met focus op FPGA's (field programmable gate arrays), dat zijn programmeerbare chips die specifieke taken (encryptie, videocompressie,...) snel kunnen uitvoeren. Net zoals AMD laat het die chips produceren bij TSMC.AMD is, onder meer met haar EPYC serverchips, al actief in de datacentermarkt. Maar met de overname krijgt het bedrijf een veel stevigere positie daar, en doet het tegelijk een stevige aanval op Intel. Die nam in 2015 Altera over voor 16,7 miljard dollar, wat een rechtstreekse concurrent is van Xilinx. Die datacentermarkt wordt, net zoals de pc-markt, traditioneel sterk gedomineerd door Intel. Maar dat bedrijf sukkelt al geruime tijd met haar technologische vooruitgang. Dat heeft de laatste jaren gezorgd voor een heropleving van AMD dat vandaag op heel wat vlakken technologisch sterker staat.Tegelijk focust AMD sinds aantreden van CEO Lisa Su (in 2014) explicieter op de datacenter markt. Net zoals Nvidia overigens dat zich vooral rond AI-toepassingen positioneert.In een interview met Reuters legt AMD's CEO Lisa Su uit dat beide bedrijven sterker staan door de overname. 'Er zijn bepaalde gebieden waar wij zeer sterk staan en we de adoptie van de Xilinx productfamilie kunnen versnellen, en er zijn bepaalde markten waar Victor (Peng, CEO van Xilinx) zeer sterk staat en waar we bepaalde AMD producten kunnen versnellen.'Victor Peng verhuist mee naar AMD waar hij president wordt, verantwoordelijk voor Xilinx.Het bestuur van Xilinx heeft overigens ook een Belgische link. Zo is CTO Ivo Bolsens een Belg, die overigens ook in de wetenschappelijke raad van imec zetelt. Van 1996 tot 2008 werd Xilinx bovendien geleid door de Belg Wim Roelandts.AMD verwacht dat de overname eind 2021 wordt afgerond. Daarbij krijgen aandeelhouders van Xilinx 1,7 aandeel van AMD. Na de afronding behouden aandeelhouders van AMD zo 74 procent van het gemeenschappelijke bedrijf, met 26 procent voor aandeelhouders van Xilinx.