Het nationale datasysteem voor energiefacturatie Atrias, een gezamenlijk project van de distributienetbeheerders van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, loopt opnieuw vertraging op. Dat meldt De Tijd. Vanaf 1 oktober dreigen hoge boetes.

Er wordt al sinds 2011 gewerkt aan het dataplatform Atrias, dat een vlotte uitwisseling van meterstanden en een correcte facturatie mogelijk moet maken. Oorspronkelijk moest het systeem in 2015 klaar zijn. De komst van digitale meters zorgde voor extra kopzorgen. In 2018 koste het Atrias-project al 200 miljoen euro. Sindsdien houdt iedereen de lippen stijf over het kostenplaatje. Deze week is volgens De Tijd beslist dat er extra tests nodig zijn, waardoor de lanceringsdatum opnieuw verschoven is en nu op 1 november wordt gemikt.

De Vlaamse energieregulator VREG is het uitstel beu en besliste in mei dat er boetes zouden komen als het systeem vanaf 1 oktober nog niet operationeel is. Voor elke bijkomende dag vertraging zouden de Vlaamse netbeheerders dan samen 100.000 euro moeten ophoesten. Voor oktober zou dat dus op 3,1 miljoen euro neerkomen.

Dat geld zou moeten komen van de aandeelhouders van netbeheerder Fluvius, de tien intercommunale netbedrijven in handen van de Vlaamse gemeenten. In het slechtste geval kan de boete nog oplopen tot ruim 40 miljoen euro. Er is in september wel nog overleg gepland tussen de VREG en Fluvius. Die laatste hoopt op begrip.

