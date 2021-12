We zijn steeds minder bezorgd om wat internetbedrijven met onze persoonlijke data doen. Een gratis product in ruil voor data vinden we geen probleem.

De bezorgdheid onder de Belgen over wat internetbedrijven met hun persoonlijke data doen, is op drie jaar tijd met meer dan een tiende afgenomen. Dat blijkt uit het Digital Consumer Trends rapport van consultancybureau Deloitte, waarvoor ook zowat 2.000 Belgen zijn bevraagd.

Zo blijkt onder meer dat meer Belgen weliswaar beseffen dat internetbedrijven hun persoonlijke data gebruiken, maar maken we ons daar anderzijds blijkbaar niet al te veel zorgen over. Dit jaar geeft meer dan een derde van de respondenten (36 procent) aan zich ervan bewust te zijn dat bedrijven hun data 'altijd' gebruiken, tegenover 27 procent in 2018. Ruim de helft, evenveel als in 2018, denkt dat internetbedrijven dat 'meestal' doen.

Data in ruil voor een dienst

Veel Belgen blijven ondanks dat besef nog steeds bereid om hun data af te geven in ruil voor 'gratis' diensten. Slechts 17 procent geeft nog aan 'heel bezorgd' te zijn over wat bedrijven met hun gegevens doen, terwijl dat er in 2018 nog meer dan vier op de tien waren. Dat klinkt verontrustend, maar er is wel een lichtpunt. Meer Belgen zeggen 'redelijk bezorgd' te zijn: 45 tegenover 29 procent in 2018. Blijft wel dat het aantal mensen dat aangeeft in meer of mindere mate bezorgd te zijn, zo in totaal met ruim 11 procent is afgenomen.

'Mensen zijn zich bewust van de geldwaarde van hun data en beseffen ook dat zij hiermee indirect betalen voor de geleverde dienst. Toch beschouwen ze de data in ruil voor de dienstverlening niet als een 'betaling' en tolereren ze dus het doorlopende gebruik van hun data', licht Vincent Fosty van Deloitte Belgium toe. De algemene bezorgdheid omtrent het gebruik van persoonsgegevens is sinds 2018 zelfs gehalveerd. 76% van de respondenten accepteert alle standaard cookie-instellingen als ze die vraag krijgen, en slechts 18% gebruikt een specifieke browser die de ad-tracking de helft van de tijd beperkt.

Fake news vinden we wel een groot probleem

83% van de respondenten noemt fake news wel een groot probleem. 52% vindt het moeilijk om fake news te onderscheiden van de waarheid en 56% is het niet eens met de stelling dat informatie op sociale media betrouwbaar is. Heel wat mensen geven dus indirect toe dat ze mogelijk al eens fake news opgepikt hebben als 'ware feiten'. De vraag is bovendien ook of deze cijfers geen onderschatting zijn van het probleem: misschien beseft niet iedereen dat hij of zij al eens fake news voor waarheid aanzien heeft?

'Er is echt nood aan kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie. 14% van de consumenten is daarom bereid te betalen voor een nieuwsdienst. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van 'fake news' maar ze slagen er niet altijd in om waarheid van desinformatie te onderscheiden', verduidelijkt Vincent Debusschere, TMT Consulting Partner Deloitte Belgium nog.

De bezorgdheid onder de Belgen over wat internetbedrijven met hun persoonlijke data doen, is op drie jaar tijd met meer dan een tiende afgenomen. Dat blijkt uit het Digital Consumer Trends rapport van consultancybureau Deloitte, waarvoor ook zowat 2.000 Belgen zijn bevraagd.Zo blijkt onder meer dat meer Belgen weliswaar beseffen dat internetbedrijven hun persoonlijke data gebruiken, maar maken we ons daar anderzijds blijkbaar niet al te veel zorgen over. Dit jaar geeft meer dan een derde van de respondenten (36 procent) aan zich ervan bewust te zijn dat bedrijven hun data 'altijd' gebruiken, tegenover 27 procent in 2018. Ruim de helft, evenveel als in 2018, denkt dat internetbedrijven dat 'meestal' doen.Veel Belgen blijven ondanks dat besef nog steeds bereid om hun data af te geven in ruil voor 'gratis' diensten. Slechts 17 procent geeft nog aan 'heel bezorgd' te zijn over wat bedrijven met hun gegevens doen, terwijl dat er in 2018 nog meer dan vier op de tien waren. Dat klinkt verontrustend, maar er is wel een lichtpunt. Meer Belgen zeggen 'redelijk bezorgd' te zijn: 45 tegenover 29 procent in 2018. Blijft wel dat het aantal mensen dat aangeeft in meer of mindere mate bezorgd te zijn, zo in totaal met ruim 11 procent is afgenomen.'Mensen zijn zich bewust van de geldwaarde van hun data en beseffen ook dat zij hiermee indirect betalen voor de geleverde dienst. Toch beschouwen ze de data in ruil voor de dienstverlening niet als een 'betaling' en tolereren ze dus het doorlopende gebruik van hun data', licht Vincent Fosty van Deloitte Belgium toe. De algemene bezorgdheid omtrent het gebruik van persoonsgegevens is sinds 2018 zelfs gehalveerd. 76% van de respondenten accepteert alle standaard cookie-instellingen als ze die vraag krijgen, en slechts 18% gebruikt een specifieke browser die de ad-tracking de helft van de tijd beperkt. 83% van de respondenten noemt fake news wel een groot probleem. 52% vindt het moeilijk om fake news te onderscheiden van de waarheid en 56% is het niet eens met de stelling dat informatie op sociale media betrouwbaar is. Heel wat mensen geven dus indirect toe dat ze mogelijk al eens fake news opgepikt hebben als 'ware feiten'. De vraag is bovendien ook of deze cijfers geen onderschatting zijn van het probleem: misschien beseft niet iedereen dat hij of zij al eens fake news voor waarheid aanzien heeft?'Er is echt nood aan kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie. 14% van de consumenten is daarom bereid te betalen voor een nieuwsdienst. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van 'fake news' maar ze slagen er niet altijd in om waarheid van desinformatie te onderscheiden', verduidelijkt Vincent Debusschere, TMT Consulting Partner Deloitte Belgium nog.