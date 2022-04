Slechts 44,4 procent van de bedrijfspc's is klaar voor een automatische upgrade en minder dan twee procent heeft die upgrade al gedaan, stelt Lansweeper. Al hoort daar een stevige nuance bij want buiten de bedrijfsmuren duikt Windows 11 wel vaker op.

Volgens Lansweeper kan 55 procent van de bedrijfspc's niet automatisch upgraden naar Windows 11. Het voornaamste probleem zit bij de juiste CPU (55,6 procent voldoet niet) of bij de nood aan TPM. Daar slaagt ongeveer 19 procent niet voor de test en was 28 procent niet compatibel of niet ingeschakeld.

Op zich is dat geen enorme verrassing net omdat Windows 11 zeer specifieke systeemvereisten heeft en zeer last minute werd aangekondigd. Veel hardwaremakers zijn daarom laat begonnen met systemen die helemaal compatibel zijn met Windows 11, en het duurt nog een tijdje voor die ook op kantoor opduiken.

Maar het opmerkelijkste cijfer in het onderzoek van Lansweeper is dat Windows 11 op slechts 1,44 procent van de toestellen opduikt. Drie maanden geleden was dit nog maar een half procent. Dat verdient enige nuance en is eigenlijk niet representatief.

Bedrijven Vs. consumenten

Lansweeper haalt zijn data bij zo'n dertig miljoen toestellen in zestigduizend bedrijven, vermoedelijk bedrijven die gebruik maken van Lansweeper. Daaruit concludeert het dat vandaag nog 80,34 van de toestellen op Windows 10 draait en nog 4,7 procent op Windows 7, dat niet meer wordt ondersteund. Zelfs Windows 8 (1,99 procent) en Windows XP (1,71 procent) doen het beter dan Windows 11.

De belangrijkste nuance hier is dat het cijfers zijn uit bedrijfsomgevingen. Hoewel Windows 11 al een half jaar beschikbaar is, wachten IT-afdelingen traditioneel altijd even af met massaal te migreren naar een nieuw besturingssysteem. Ze willen zeker zijn dat het nieuwe systeem volwassen genoeg is, maar ook dat al hun eigen software vlot werkt op het nieuwe OS vooraleer iedereen te upgraden. Historisch gezien kwamen de grote upgradegolven in het bedrijfsleven pas om gang zodra er een eerste Service Pack was (een grote update die na 1-2 jaar uitkwam bij onder meer Windows XP).

Geen 1,44 procent maar 8,45 procent

Om een accurater beeld te krijgen van de populariteit van Windows 11 moet je dus kijken naar zowel de zakelijke gebruikers als consumenten. Daar geeft Statcounter een beter beeld. Daar verzamelt men gegevens over het OS op basis van analytics op zo'n twee miljoen sites. Hier gaat het dus om pc's die actief worden gebruikt door mensen.

Daar leren we dat Windows 11 in maart 2022 wereldwijd op zo'n 8,45 procent van de toestellen draait, ten opzichte van 74,82 procent voor Windows 10 en 12,11 procent voor Windows 7.

Kijken we naar België zijn dan doen we het nog iets beter en duikt Windows 11 op 8,81 procent van de toestellen op en is het het tweede populairste Windows besturingssysteem na Windows 10 (84,29 procent). Windows 7 draait bij ons op slechts 3,49 procent van de toestellen, gevolgd door Windows 8.1 (net geen 3 procent) en Windows 8 (0,28 procent).

De data van Lansweeper is voor alle duidelijkheid niet fout, maar is in geen geval representatief voor alle Windows-toestellen. Tegelijk is het op dit moment nog geen teken aan de wand dat nog geen twee procent van de bedrijfstoestellen op Windows 11 draait. Het is immers niet ongewoon dat bedrijven de kat uit de boom kijken voor een upgrade, en de plotse lancering en iets complexere systeemvereisten zijn niet bevorderlijk voor dat proces.

