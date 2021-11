Vlaamse gemeenten kunnen, grotendeels op kosten van de Vlaamse Overheid, een audit voor cyberveiligheid laten uitvoeren. Maar minder dan de helft doet dat ook effectief.

De controles passen in een plan tegen cybercriminaliteit dat in 2020 door Vlaams minister voor onder meer Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers werd gelanceerd. De cijfers daarover werden opgevraagd in een parlementaire vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Momenteel (tot 20 september 2021) zijn er 125 lokale besturen die zo'n audit hebben laten uitvoeren door Audit Vlaanderen op 300 Vlaamse gemeenten. Nochtans wordt de audit voor twee derde door de Vlaamse overheid betaald. De overheid draagt hiervoor tussen de 3.339,60 en 3.643,03 euro bij per gemeente. Welke gemeenten dat deden kan je hier nalezen.

Ethisch hacken

Al is de audit niet de enige controlemogelijheid die Vlaanderen aanbiedt. Er is ook het 'Traject Ethisch Hacken' waarbij een hacker van de Brugse hogeschool HOWEST de ICT-systemen bestudeert op mogelijke zwakke plekken. Hiervoor draagt de Vlaamse overheid de helft van de kosten en daar tekenden intussen 103 besturen op in.

Beide cijfers zijn wel niet op te tellen. Sommige gemeenten, zoals Borsbeek, Merksplas of Tremelo, vroegen zowel een audit als een controle door een ethisch hacker, anderen deden slechts één van de twee, of geen van beiden.

Ook in 2022

Somers wil blijven inzetten op beide trajecten, maar nuanceert in zijn antwoord ook dat dat niet wil zeggen dat sommige gemeenten niets doen rond cyberveiligheid. Zo staat het hen vrij om eigen acties te ondernemen of op een ander manier hun cyberveiligheid onder de loep te laten nemen.

Ook wijst hij naar de samenwerking met de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), waar intussen een toolkit beschikbaar is voor gemeenten die hun cyberveiligheid willen verbeteren. Zowel die samenwerking als de cofinanciering van de audits en het ethisch hacken wordt normaliter in 2022 verdergezet.

