Het aantal DDoS-aanvallen is in het derde kwartaal van 2020 afgenomen. Over het hele jaar genomen valt er echter nog steeds een stijging op te tekenen, meldt securityspecialist Kaspersky. Ook was Q3 het kwartaal met de meeste aanvallen op één dag, te weten 323.

Door de lockdown en toegenomen afhankelijkheid van onlinediensten piekte het aantal DDoS-aanvallen in de eerste twee kwartalen van het jaar. Vooral het onderwijs en administratieve diensten werden zwaar getroffen. De resultaten van Q3 tonen echter aan dat de DDoS-activiteit weer normaal wordt. Kaspersky detecteerde 73% minder aanvallen dan in het voorgaande kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 is dit cijfer echter anderhalf keer gestegen.

'Recorddag' in juli

In het derde kwartaal werden gemiddeld 106 aanvallen per dag uitgevoerd, terwijl dat er in het voorgaande kwartaal tien meer waren. Hoewel het rustiger was (er waren drie dagen waarop slechts één aanval werd geregistreerd), zagen de onderzoekers in sommige periodes nog steeds een hoge DDoS-activiteit. Het meest in het oog springend was 2 juli, met een recordaantal van 323 aanvallen, het hoogste aantal voor heel 2020. De vorige piek was 298 aanvallen, geregistreerd in april.

Door de lockdown en toegenomen afhankelijkheid van onlinediensten piekte het aantal DDoS-aanvallen in de eerste twee kwartalen van het jaar. Vooral het onderwijs en administratieve diensten werden zwaar getroffen. De resultaten van Q3 tonen echter aan dat de DDoS-activiteit weer normaal wordt. Kaspersky detecteerde 73% minder aanvallen dan in het voorgaande kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 is dit cijfer echter anderhalf keer gestegen.In het derde kwartaal werden gemiddeld 106 aanvallen per dag uitgevoerd, terwijl dat er in het voorgaande kwartaal tien meer waren. Hoewel het rustiger was (er waren drie dagen waarop slechts één aanval werd geregistreerd), zagen de onderzoekers in sommige periodes nog steeds een hoge DDoS-activiteit. Het meest in het oog springend was 2 juli, met een recordaantal van 323 aanvallen, het hoogste aantal voor heel 2020. De vorige piek was 298 aanvallen, geregistreerd in april.