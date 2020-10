In het derde kwartaal heeft Netflix 2,2 miljoen nieuwe abonnees aangetrokken. Dat waren er aanzienlijk minder dan in de eerste twee periodes toen door het coronavirus veel mensen hun heil zochten bij de videostreamingdienst.

Netflix had al gewaarschuwd dat de grote toestroom van nieuwe abonees niet kon blijven duren, maar toch hadden analisten betere resultaten verwacht. Desondanks werden in de eerste negen maanden van dit jaar al meer mensen abonnee van Netflix dan heel vorig jaar: 28,1 miljoen tegen 27,8 miljoen. Het totaal aantal betaalde abonnementen bij Netflix lag 23,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Meer nieuwe producties

Voor het lopende kwartaal voorspelt Netflix dat er zes miljoen nieuwe abonnees bijkomen. Het bedrijf verwacht dat de toename van de klanten volgend jaar weer een normale groei laat zien, mits de wereld hersteld is van de coronapandemie. De afgelopen maanden heeft Netflix opnieuw meer producties kunnen opnemen. Onder meer de nieuwe seizoenen van Stranger Things en The Witcher worden weer gedraaid. Afgelopen kwartaal waren films als The Old Guard met Charlize Theron en Enola Holmes met Millie Bobby Brown als het zusje van speurneus Sherlock Holmes populair.

De tegenvallende cijfers hadden meteen een impact op het aandeel van Netflix. Dat verloor nabeurs ongeveer zes procent.

