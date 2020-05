Cisco boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 12 miljard dollar.dat is een daling van 8 procent. De nettowinst daalde van 3 naar 2,8 miljard dollar.

Het gaat om de resultaten van Cisco's derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar voor de periode eindigend op 25 april 2020. De omzet daalt op jaarbasis met acht procent, de nettowinst daalt met negen procent.

Voor het huidige kwartaal verwacht het bedrijf een omzetdaling van 8,5 procent tot 11,5 procent ten opzichte van het jaar voorheen.

"Tijdens deze buitengewone tijd was onze prioriteit het ondersteunen van onze werknemers, klanten, partners en gemeenschappen, terwijl we Cisco positioneerden voor de toekomst", aldus Chuck Robbins , voorzitter en CEO van Cisco.

"De pandemie heeft organisaties over de hele wereld ertoe aangezet om hun activiteiten te digitaliseren en externe arbeidskrachten sneller en op grotere schaal dan ooit tevoren te ondersteunen. We blijven gefocust op het bieden van de technologie en oplossingen die onze klanten nodig hebben om hun digitale organisaties te versnellen", adus Robbins.

In de marge van de kwartaalresultaten laat Cisco nog weten dat 95 procent van haar werknemers van thuis uit werkt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

