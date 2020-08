HPE ziet zijn kwartaalomzet met 6 procent dalen naar 6,8 miljard dollar. De brutowinst bedraagt 2,1 miljard dollar.

Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis. De nettowinst stijgt met 101 procent naar 12 miljoen dollar. Het gaat voor HPE om de resultaten van het derde kwartaal in haar gebroken boekjaar 2020.

De omzet van Intelligent Edge bedraagt 684 miljoen dollar, een daling van 12 procent op jaarbasis. De omzet groeit opeenvolgend met 3 procent. De computing opbrengsten blijven stabiel op 3,4 miljard dollar. De omzet van High Performance Compute & Mission Critical Systems (HPC & MCS) bedraagt 649 miljoen dollar, een stijging van 3 procent op jaarbasis.

Storage blijft de grootste omzetgenerator met 1,1 miljard dollar. Al komt dat wel neer op een daling van 10 procent op jaarbasis. Bij Advisory & Professional Services (A&PS) ligt de omzet op 226 miljoen dollar, een daling van 7 procent op jaarbasis. De omzet van van Financial Services bedraagt 811 miljoen dollar, een daling van 9 procent op jaarbasis.

CEO Antonio Neri zegt in een mededeling dat zijn bedrijf het afgelopen kwartaal momentum kreeg met onder meer ARR-groep en meer HPE GReenLake-service orders. Daarbij heeft de coronacrisis gezorgd voor een verdere shift naar as-a-service-aanbiedingen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

