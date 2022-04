Minder smartphones verkocht door Chinese lockdowns en inflatie

Zorgen over steeds harder stijgende prijzen zitten de verkoop van smartphones dwars. Volgens marktonderzoeker Canalys verkochten fabrikanten in het eerste kwartaal van dit jaar elf procent minder telefoons dan een jaar eerder, mede doordat mensen beter op de kosten zijn gaan letten nu alles duurder wordt. Daarnaast zetten strenge lockdowns in China een rem op de aankopen van nieuwe toestellen.

© Getty Images