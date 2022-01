In de oudejaarsnacht hebben we naar goede gewoonte weer miljoenen berichtjes naar elkaar verstuurd. We zetten de precieze cijfers van 's lands telecomspelers, gemeten tussen 20 uur en 8 uur, even voor je op een rij.

Telenet registreerde op zijn netwerk in totaal 3.842.174 sms'jes. Dat was een daling van 11,11 procent tegenover vorig jaar, toen klanten 4,31 miljoen sms'en verstuurden. Klanten verstuurden hun nieuwjaarswensen dan weer massaal via toepassingen als WhatsApp en Facebook, goed voor 168.037 GB aan data of een stijging van 67,57 procent (100.277 GB in 2021).

Meer telefoontjes

Proximus maakt melding van 7,2 miljoen afgehandelde sms'jes en noemt dat 'min of meer in lijn met vorig jaar'. De operator registreerde wel 35 procent meer data in vergelijking met de oudejaarsnacht van 2020-2021. Er wordt ook meer gebeld: het aantal mobiele oproepen lag bij Proximus 30 procent hoger dan vorig jaar.

Orange Belgium zag eenzelfde trend: met bijna 3,3 miljoen gevoerde gesprekken steeg het aantal telefoontjes bij deze telecomspeler zelfs met 55 procent, 'ver boven de pieken van de afgelopen jaren'. Volgens Orange komt dit vermoedelijk omdat mensen in deze coronatijden in kleinere bubbels vierden en zo andere familieleden extra willen betrekken in de festiviteiten. 'Videobellen wordt momenteel aan het werk gelinkt, waardoor een old school telefoongesprek net dat ietsje meer heeft, zeker voor de ouderen die minder digitaal zijn', aldus Orange.

Veelal Facebook

Opvallend is dat Orange-klanten wél wat meer sms'jes verstuurden dan een jaar geleden. Het waren er 5,6 miljoen, een stijging van 2,4 procent. Verder tekende het telecombedrijf 258 TB aan data op tijdens de oudejaarsnacht, in de vorm van foto's, video's of videogesprekken (een stijging van 22,7 procent).

Wat sociale netwerken betreft bevestigt Facebook zijn overwicht. Bij Orange was Facebook goed voor bijna 46 procent van het totale datavolume van sociale netwerken, gevolgd door Instagram, TikTok, Snapchat en WhatsApp.

