De stichting Ministry of Privacy gaat haar eigen awards uitreiken. Geen vingerwijzing naar privacyschenders, maar wel een initiatief om privacy positief in de spotlights te zetten. Op één award na dan.

Ministry of Privacy bestaat intussen één jaar en grijpt de Europese Dag van de Privacy, 28 januari, aan om bedrijven, apps, DPO's en anderen in de kijker te zetten omwille van hun inspanningen rond privacy.

'Als we de evaluatie maken van één jaar Ministry of Privacy dan hebben we, weliswaar vaak niet onterecht, heel wat afgezaagd op bedrijven en overheden die op een slechte manier omspringen met onze data. En hoewel dat nodig is, willen we ook met een positief signaal komen. Privacy is méér dan klagen, maar ook belonen.' Aldus Matthias Dobbelaere-Welvaert, oprichter en directeur van Ministry of Privacy.

De zes categorieën zijn Bedrijf van het jaar, Overheidsinstantie van het jaar, DPO van het jaar, Website van het jaar, App van het jaar en... Big Brother van het jaar.

'We konden het nu eenmaal niet laten om een "Big Brother" te verkiezen, een persoon of bedrijf die het 'slechtst' omging met onze privacy. Zo'n Big Brother Award is trouwens niet nieuw, de eerste award werd uitgereikt door Privacy International in 1998. De focus blijft echter op het goede. Er zijn genoeg privacyhelden in dit land.' aldus Dobbelaere-Welvaert.

Iedereen kan organisaties nomineren en een nominatie ook motiveren. De jury, bestaande uit de raad van Ministry of Privacy, bepaalt de winnaars en maakt deze op 23 februari bekend.

