We ontvangen op onze smartphone almaar vaker niet-relevante sms-berichten. En hoewel het soms misschien gewoon om een vergissing gaat, betreft het in realiteit vaak smishing. Maar wat is dit fenomeen nu eigenlijk, en vooral, hoe voorkom je eraan ten prooi te vallen?

Smishing is een vorm van misleiding: een variant van het bekendere phishing, maar dan via sms. Volgens SANS luidt de aanloop naar de eindejaarsperiode ook de start van het 'smishing-seizoen' in, waarin consumenten best extra oplettend zijn voor valse berichten. Het SANS Institute is een wereldwijde referentie op het gebied van cybersecurity-trainingen en -certificeringen.

Geld ontfutselen

Met een dreigement, door je nieuwsgierigheid te prikkelen of je te verleiden - bijvoorbeeld met de belofte van geld - proberen criminelen je er via smishing toe aan te zetten op een link te klikken of een nummer te bellen. De bedoeling daarbij is doorgaans om je gevoelige informatie en/of geld te ontfutselen.

De Amerikaanse communicatiecommissie (FCC) publiceerde onlangs een waarschuwing over de toenemende dreiging van dergelijke smishing-aanvallen via zogenaamde robotexts en robocalls: ongewenste, vaak geautomatiseerd verstuurde berichten of telefoontjes. 'Een aanzienlijke toename van klachten door consumenten, rapporten van niet-overheidsdiensten voor het blokkeren van robocalls en robotexts, en nieuwsberichten maakt duidelijk dat sms steeds vaker door oplichters wordt gebruikt om consumenten aan te vallen', concludeert de commissie.

Voorkomen is beter dan genezen

Het SANS Institute geeft de volgende tips om jezelf te beschermen tegen smishing:

• Herken je het telefoonnummer niet, klik dan niet op de link.

• Reageer nooit op het bericht, zelfs als de afzender vraagt om 'STOP' te sturen als je geen volgende sms'en meer wilt ontvangen.

• Als een bericht verdacht is, verwijder het dan gewoon.

• Zorg ervoor dat al je apparaten zijn bijgewerkt naar de recentste softwareversie en schakel automatische updates in indien beschikbaar.

