Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft de eerste vloot autonoom varende boten te water gelaten in Amsterdam. Aan de vloot is de zelfvarende 'Roboat II' toegevoegd die twee meter lang is en ook passagiers kan vervoeren.

De boten zijn zo ontwikkeld dat ze zelfstandig kunnen navigeren in drukke en vaak smalle wateren, zoals de grachten van Amsterdam. Het is de bedoeling dat de boten in de toekomst mensen en vrachten kunnen vervoeren en zo de drukte van auto's op straat kan afnemen. Dat meldt de technische universiteit uit Boston in een persbericht. In samenwerking met het Amsterdams Institute for Advanced Metropolitan Solution heeft het team van MIT de navigatie en de algoritmes ontwikkeld die de boot aansturen en ervoor zorgt dat de boten onderling kunnen communiceren.

Het besturen van de boten werkt ruwweg hetzelfde als bij zelfrijdende auto's, zegt MIT-professor Daniela Rus. Zelfvarende boten bestaan al langer, maar een autonoom varende boot ontwikkelen die groot en robuust genoeg is om een menselijke passagier te vervoeren leek lange tijd onmogelijk. Een nieuwe variant van de bestaande Roboat II wordt op dit moment gebouwd en zou met een lengte van 4 meter zo'n vier tot zes mensen moeten kunnen vervoeren.

