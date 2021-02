Apple zou werken aan een mixed-realityheadset die maar liefst 3.000 dollar gaat kosten. Het toestel lijkt zo gemaakt voor de zakelijke markt.

Mixed-reality is een combinatie van augmented en virtual reality, en waarbij dus zowel een nieuwe wereld gecreëerd kan worden als dat er virtuele elementen in de bestaande wereld geprojecteerd worden. De headset zou beschikken over twee 8k-schermen en technologie voor oogtracking. Dat meldt vaknieuwssite The Information.

Het besturen van de headset zou gebeuren via oog- en handbewegingen en Apple zou daarbij werken aan een 'vingerhoedachtig' apparaat om de bril mee te besturen.

Stevig prijskaartje

Opvallendst aan het verhaal is misschien de prijs van 3.000 dollar, die doet vermoeden dat deze bril niet bestemd is voor de modale consument. Het lijkt er dan ook op dat als het toestel uitkomt, het een gelijkaardig doelpubliek zal hebben als Microsofts Hololens, de mixedrealitybril die door grotere bedrijven wordt ingezet in bijvoorbeeld trainingen.

Apple heeft, in tegenstelling tot concurrenten Microsoft, Google (met Google Glass) en Facebook (met de Oculus brillen), nog geen eigen bril voor virtual of augmented reality uitgebracht. Het bedrijf heeft wel al langer interesse in AR, en biedt onder meer ARKit aan, een platform waarmee ontwikkelaars voor de iPhone augmented reality apps kunnen bouwen. De toestellen van Apple ondersteunen bovendien virtual reality, en zijn bijvoorbeeld compatibel met HTC Vive.

