Het Voice over IP bedrijf IPFix is overgenomen door de Luxemburgse cloud PBX-provider MIXvoip dat zich zo verder op de Belgische markt begeeft.

MIXvoip, een Luxemburgse leverancier van PBX in de cloud, maakt bekend dat het IPFix overneemt: een Voice over IP-speler in België. IPFix telt bijna 400 klanten, waaronder Sequoïa en V Pharma. MIXvoip heeft zo'n 2.600 klanten, met onder meer Paperjam, Tageblatt, Unicef, vente-exclusive.com, IQEQ en City of Eupen.

Met deze overname wil MIXvoip - dat 54 werknemers in dienst heeft - versneld doorgroeien in ons land. "We brengen een intern ontwikkelde oplossing op de Belgische markt die grote flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt", zegt Pascal Knebler, CEO van MIXvoip. MIXvoip werd opgericht in 2008 en is gespecialiseerd in internet en telefonie. Sinds 2018 is het bedrijf ook actief in Duitsland (Trier) én België (Brussel). Onder de zakelijke klanten van MIXvoip bevinden zich grote bedrijven en kmo's uit alle sectoren. Het is ook de cloud PBX-partner van heel wat openbare instellingen.

De oprichter van IPFix, Edouard De Keyser, wordt meteen de COO voor België en krijgt de duidelijke opdracht om het klantenbestand uit te breiden én potentiële partnerschappen voor de groep te vinden. Edouard De Keyser is trouwens een van de internetpioniers in ons land. Hij lanceerde al in 1995 LinkLine/Freegates, wat in 2000 door het toenmalige Tiscali overgenomen werd. In 2004 nam hij deel aan een management buy-out, wat resulteerde in XS4ALL België. Dat werd op zijn beurt later Evonet Belgium.