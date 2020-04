De wereld is een streamingplatform rijker. Quibi werkt alleen op mobiele toestellen, en het werd vannacht in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gelanceerd.

Weinig start-ups die het aandurven om midden in een pandemie hun eerste product te lanceren, maar Quibi lijkt te denken dat het hoe dan ook de klanten binnen kan halen, al was het maar omdat velen op dit moment niet veel beters te doen hebben. Quibi is dan ook een streamingplatform, zij het eentje dat alleen op mobiele toestellen werkt. Het wil in die zin een soort rivaal vormen voor Netflix, Hulu en Disney+, maar dan met een focus op kortere filmpjes.

Quibi wordt geleid door Jeffrey Katzenberg, ex-voorzitter van filmstudio Dreamworks, en Meg Whitman, vooral gekend als de CEO van HP, die meer dan twee jaar geleden de techgigant verliet om zich te storten op dit nieuwe project. Het bedrijf, dat Hollywood naar het kleine, mobiele scherm wil brengen, haalde in zijn opstartperiode 1,75 miljard dollar op, onder meer bij banken en bij grote tv-studio's als Metro Goldwyn Mayer, Walt Disney, NBCUniversal, 21st Century Fox, Sony, Lionsgate, ITV, Viacom en Warner Media. Ook Telenet-aandeelhouder Liberty Global en het Chinese Alibaba zitten mee aan tafel. Grote namen dus, die allemaal hopen dat Quibi een gat in de markt kan vinden.

Kort maar krachtig

Het bedrijf heeft alvast een (redelijk) nieuw concept. De shows op Quibi zijn tien minuten of korter. Films op het platform worden ook in korte segmenten gebroken. Een app voor mensen met een korte aandachtsspanne, dus, maar nu ook weer niet iets dat we nog niet bij Vine of Tiktok gezien hebben. Wel nieuw is dat die filmpjes niet door het grote publiek gemaakt worden, maar door Hollywoodsterren als Idris Elba, Steven Spielberg, Chrissy Teigen en Jennifer Lopez. Nieuwspakketten worden gemaakt in samenwerking met nieuwszenders als NBC, BBC en de Amerikaanse sportzender ESPN.

De Turnstile functie © Quibi

Belangrijk daarbij is dat de shows ook echt voor het mobiele platform worden gemaakt. Via een functie genaamd Turnstile, kan je elke show zowel in landschap als in portretmodus bekijken. Enkele shows vragen de kijker ook om halverwege eens te wisselen, zodat je een scene vanuit een ander perspectief kunt zien. Al bij al valt op hoeveel geld er in deze nieuwe streamingdienst is gepompt, om van bij het begin kwaliteitsvolle content te produceren. Of dat ook genoeg is om een publiek te vinden en te houden, moet de tijd uitwijzen.

De dienst kost 5 dollar per maand, 8 dollar voor de versie zonder reclame. Het bedrijf heeft gezegd dat het gradueel over andere landen zal uitrollen, maar het lijkt alvast ook gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en we vinden hem in de Play Store in België, inclusief een proefperiode die na 90 dagen automatisch in een abonnement wordt omgezet.

© EB

