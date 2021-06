Na meer dan tien jaar op de consumentenmarkt bevaart Mobile Vikings voortaan ook de zakelijke markt. Het lanceert een contractloos aanbod voor KMO's.

Het aanbod voor zakelijke klanten ligt in lijn met wat de virtuele operator vandaag al aanbiedt, maar het wordt voor bedrijven makkelijker om abonnementen voor hun werknemers af te sluiten.

Het was in het verleden al mogelijk om als zelfstandige je BTW-nummer te laten toevoegen, maar voor ondernemers met verschillende werknemers was er geen specifieke oplossing.

'We krijgen al langer die vraag van mensen. Ze willen graag klant bij ons blijven, maar willen ook een eenvoudig zakelijk aanbod. Daar maken we nu werk van,' zegt Kris Steegmans, CEO ad interim van Mobile Vikings.

'Dat aanbod leunt heel hard op wat we vandaag aanbieden voor onze particuliere klanten, inclusief alle tools en ondersteuning. Dat koppelen we aan een portaal waardoor een bedrijf medewerkers kan uitnodigen, er korting op een factuur wordt toegekend en de werkgever maandelijks één factuur krijgt.'

Geen contractduur

Eindgebruikers kunnen hun Mobile Vikings for Business-abonnement zelf beheren. De werkgever kiest een specifiek abonnement, maar de eindgebruiker kan zelf kiezen om een hoger tariefplan te nemen en daar zelf de extra kosten voor te betalen. Ook zaken als de Vikingpunten, of extra datavolume via Viking Clans zijn voor hen beschikbaar.

Mobile Vikings, dat sinds kort in handen is van Proximus, zegt dat het mikt op eenvoud. Het kijkt in eerste instantie naar kleine en middelgrote bedrijven. Er is ook geen contractduur, abonnementen stoppen, nummers deactiveren of overdragen kan op elk moment.

