Na een woelig jaar wil Mobile Vikings zich opnieuw in de markt zetten. Het biedt net als de grote spelers een onbeperkt aanbod aan, maar gaat daarbij stevig onder de prijs.

Met 'DA DA TA' lanceert Mobile Vikings onbeperkt bellen, sms'en en data voor 29 euro per maand. "Dat is een kwart lager dan het huidige aanbod bij de grote operatoren," benadrukt Bart De Groote, CEO van Mobile Vikings en bij moederbedrijf DPG Media verantwoordelijk voor telecom en online services.

Klanten die momenteel meer betalen in hun Mobile Vikings abonnement worden automatisch omgezet naar het nieuwe abonnement. Voor prepaid klanten verandert er niets, al is dat maar voorlopig. "We hebben voor hen ook iets in de pijplijn zitten voor deze zomer. Het zijn onze klanten van het eerste uur en ze worden zeker niet vergeten. In een volgende fase zullen we ook voor hen een inspanning leveren."

Mobile Vikings transformeerde het afgelopen jaar van een light MVNO naar een full MVNO. Dat wil zeggen dat het vandaag alle processen als telecomoperator zelf in handen heeft, met uitzondering van de zendmasten, waarvoor het steunt op Orange. Die nieuwe positie geeft volgens De Groote meer ruimte naar klanten toe.

"We kunnen vandaag makkelijker een eigen tariefplan ontwikkelen en in de markt zetten, in plaats van een tariefplan aan te nemen en dat zo laag mogelijk in de markt te zetten. Wanneer we lagere prijzen onderhandelen met onze nieuwe partner, Orange, dan kunnen we die vlotter doorgeven aan onze eigen klanten."

Zoals andere operatoren hanteert Mobile Vikings ook een fair use policy. Dat wil zeggen dat wie meer dan twintig gigabyte verbruikt op een maand, terugvalt op een snelheid van 512 kbps. Voor verbruik in het (Europese) buitenland is dat al vanaf 11 gigabyte.

Mobile Vikings kende een zeer woelig jaar door technische problemen die gepaard gingen met de migratie. In een interview met Data News benadrukt De Groote dat die omzetting nu zo goed als afgerond is en hoopt hij dat de operator opnieuw de rol van challenger op zich kan nemen.