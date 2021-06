Proximus heeft de ambitie om Mobile Vikings grotendeels een eigen koers te laten varen. Maar beiden kijken wel naar samenwerkingen, zoals een vast internetaanbod van Mobile Vikings.

Nu de overname achter de rug is, heeft de Hasseltse virtuele operator weer ruimte om na te denken over de toekomst. Een van de pistes is een vast internetaanbod. 'De meest logische uitbreiding voor Mobile Vikings is om het mobiele verhaal aan te vullen met een (vaste) internetoplossing,' zegt Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer bij Proximus, aan Data News. 'Dus we gaan nu kijken wat kan en tegen wanneer dat kan.'

'Het kan een mooi huwelijk zijn tussen onze tech savy innovatieve vikings en alles wat Proximus op dat vlak te bieden heeft,' vult Kris Steegmans, CEO ad interim van Mobile Vikings, aan.

Details zijn er nog niet, omdat de plannen nog in een beginfase zitten. Casteele: 'Eerst is het kijken hoe we dat operationeel opstarten. Een internetoplossing is ook een behoorlijk complexe omgeving op IT-vlak, installatieprocedures of support. Er komt meer bij kijken dan bij mobiele abonnementen. We willen het op de juiste manier aanpakken zodat de Vikings de service krijgen die ze gewoon zijn.'

Onafhankelijk

Proximus benadrukt wel dat Mobile Vikings onder eigen vlag blijft varen. 'Het blijft een onafhankelijke entiteit. We gaan Mobile Vikings op dezelfde manier managen als we vandaag met Scarlet doen,' zegt Casteele.

Dat Scarlet en Mobile Vikings beiden op de prijsbewuste consument mikken is volgens Casteele geen probleem. 'De reden dat we geïnteresseerd waren, en zijn, is dat ze heel sterk staan in het jongerensegment. Scarlet is vooral low cost voor wie weinig behoefte heeft aan grote hoeveelheden mobiele data, Mobile Vikings willen dat net wel, samen met extra's zoals de Viking Deals.'

Geen nieuwe simkaart

Praktisch zou de overname door Proximus niet merkbaar mogen zijn voor klanten. Omdat Mobile Vikings een full MVNO is, hoeven klanten geen nieuwe simkaart te krijgen als het bedrijf zou overschakelen van Orange, de huidige netwerkoperator van Mobile Vikings, naar Proximus.

Maar die netwerkwissel is op dit moment ook nog niet aan de orde. Het contract met Orange loopt momenteel nog, maar dat zal vermoedelijk niet eeuwig zijn. 'Dat zijn gesprekken die we met Orange zullen opstarten', klinkt het.

Tot slot moet het bedrijf ook op zoek naar een nieuwe CEO. Na de overname door Proximus bleef voormalig CEO Bart De Groote aan de slag bij DPG. Steegmans neemt die functie nu ad interim waar, maar Proximus en Mobile Vikings gaan wel op zoek naar een nieuwe kapitein voor het vikingschip.

