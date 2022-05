Mobile Vikings gaat voortaan ook vast internet aanbieden. Het product zit nu nog in een testfase, vanaf half juni kan iedereen intekenen.

Klanten van de Hasseltse operator kunnen momenteel deelnemen aan een test waarin het bedrijf zo veel mogelijk use cases wil uitproberen. Dat aanbod is momenteel beperkt tot duizend gebruikers, maar de bedoeling is om het tegen de zomer open te stellen voor iedereen, ook wie nog geen mobiele viking is. De testperiode moet vooral de laatste technische obstakels wegwerken.

Voor haar aanbod maakt Mobile Vikings gebruik van het netwerk van Proximus, dat eind 2020 de operator overnam van DPG. Er zijn twee abonnementen: 100 Mbps download en 40 Mbps upload voor 38 euro per maand, of 1 Gbps download en 500 Mbps upload voor 53 euro per maand.

Er zijn wel wat zaken om rekening mee te houden: zo moet je VDSL-verbinding minstens 40 Mbps kunnen halen voor het eerste abonnement. In het tweede geval heb je een glasvezelverbinding nodig. Dat is het netwerk dat Proximus en Fiberklaar momenteel en in de komende jaren uitrollen.

Goedkoop maar niet goedkoopst

Hoe verhoudt het aanbod van Mobile Vikings zich tot de concurrentie onder de low cost spelers? Qua prijs is het niet het goedkoopste aanbod. Zo is het aanbod van zusterbedrijf Scarlet met 23 euro (20 Mbps) of 32 euro (50 mbps) per maand een stuk goedkoper, maar ook veel beperkter in snelheid.

Vergelijken we met EDPnet dan vinden we dezelfde snelheden terug als het goedkoopste abonnement van Mobile Vikings voor 35,95 euro per maand. Maar in het hogere segment gaat EDPnet 'maar' tot 500 Mbps download waar Mobile Vikings 1 Gbps aanbiedt. EDPnet is hier een paar euro goedkoper (45,95 euro per maand) maar als je een glasvezelverbinding hebt is het aanbod wel dubbel zo snel.

Onbeperkt

Het lijkt er op dat Mobile Vikings net zoals met haar mobiele abonnementen mikt op wie veel data verbruikt en dat aan een zo hoog mogelijke snelheid. Het aanbod wordt ook iets goedkoper voor wie ook een mobiel abonnement of prepaidkaart van de operator heeft. Dan is er een korting van drie euro per maand. Het eerste jaar zijn er ook geen installatiekosten.

Tot slot benadrukt de Hasseltse operator dat er geen limiet op het datavolume zit. Behalve bij vermoeden van fraude of misbruik wordt de snelheid niet verlaagd vanaf een bepaald volume.

