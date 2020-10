De virtuele mobiele operator Mobile Vikings telt voortaan driehonderdduizend klanten. Het viert dat door die klanten extra data te geven.

De MVNO viert haar mijlpaal met 'Viking Clan', klanten die een clan starten met andere gebruikers krijgen zo elke maand extra datavolume. Het aanbod geldt voor abonnees vanaf 15 euro per maand. Twee leden in een clan krijgen 1GB, drie leden krijgen 2 Gigabyte en vanaf 4 leden krijgt elk lid 3 gigabyte. Het aanbod geldt voor wie dit jaar nog een clan start of zich bij een aansluit.

Mobile Vikings bestaat sinds 2009 en is sinds 2015 in handen van DPG Media. Het bedrijf is een virtuele operator op het netwerk van Orange en positioneert zich al bijna tien jaar als prijsbreker.

Het bedrijf haalde in september 2012 haar eerste 100.000 klanten. Tegen 2014 passeerde het de mijlpaal van 200.000 klanten.

Gegroeid, maar kleiner dan twee jaar geleden

Sinds de overname door DPG Media wordt het bedrijf geleid door Bart De Groote, die ook verantwoordelijk is voor JIM Mobile. Samen tellen beide merken vandaag 'net geen 334.000' klanten zegt Mobile Vikings aan Data News. JIM focust zich daarbij op het laagste segment in de markt, waar minder wordt ingezet op enorme datavolumes.

Daarmee telt het bedrijf meer klanten dan een jaar geleden, maar minder dan twee jaar geleden. In mei 2018 lag het totaal van de twee nog op 365.000 klanten. Dat was voor het bedrijf te kampen had met zware technische problemen door de overstap van light naar full MVNO.

Door die lastige periode zag het bedrijf flink wat klanten vertrekken en telden beide merken samen 'meer dan driehonderdduizend' klanten, vertelde De Grootte toen aan Data News. Het lijkt er dus op dat het klantenbestand na een woelige periode opnieuw de goede richting uitgaat.

De MVNO viert haar mijlpaal met 'Viking Clan', klanten die een clan starten met andere gebruikers krijgen zo elke maand extra datavolume. Het aanbod geldt voor abonnees vanaf 15 euro per maand. Twee leden in een clan krijgen 1GB, drie leden krijgen 2 Gigabyte en vanaf 4 leden krijgt elk lid 3 gigabyte. Het aanbod geldt voor wie dit jaar nog een clan start of zich bij een aansluit.Mobile Vikings bestaat sinds 2009 en is sinds 2015 in handen van DPG Media. Het bedrijf is een virtuele operator op het netwerk van Orange en positioneert zich al bijna tien jaar als prijsbreker.Het bedrijf haalde in september 2012 haar eerste 100.000 klanten. Tegen 2014 passeerde het de mijlpaal van 200.000 klanten.Sinds de overname door DPG Media wordt het bedrijf geleid door Bart De Groote, die ook verantwoordelijk is voor JIM Mobile. Samen tellen beide merken vandaag 'net geen 334.000' klanten zegt Mobile Vikings aan Data News. JIM focust zich daarbij op het laagste segment in de markt, waar minder wordt ingezet op enorme datavolumes.Daarmee telt het bedrijf meer klanten dan een jaar geleden, maar minder dan twee jaar geleden. In mei 2018 lag het totaal van de twee nog op 365.000 klanten. Dat was voor het bedrijf te kampen had met zware technische problemen door de overstap van light naar full MVNO.Door die lastige periode zag het bedrijf flink wat klanten vertrekken en telden beide merken samen 'meer dan driehonderdduizend' klanten, vertelde De Grootte toen aan Data News. Het lijkt er dus op dat het klantenbestand na een woelige periode opnieuw de goede richting uitgaat.